Украинцы выпустили по Горловке еще 14 ракет из РСЗО

Вечером четверга, 22 июня, украинцы вновь обстреляли Горловку, что в ДНР. Подробности привели в канале представительства ДНР в СЦКК.

Известно, что украинцы, судя по всему, расположились в Щетиновке, откуда они и вели обстрел по окрестностям Донецка. Обстрел начался в 20:45, и было зафиксировано не меньше 14 прилетов. В частности, ВСУ выпустили 14 ракет из РСЗО.

Ракеты упали в Никитовском районе Горловки. На данный момент неизвестно, есть ли какие-то разрушения в городе или же пострадавшие граждане. Другие подробности уточняются.