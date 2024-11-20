В США назвали разрешение на ракетные удары по РФ гибелью для самой Америки

Разрешение Белого дома, данное Киеву на удары ракетами по российской территории, означает войну, которая угрожает самим американцам. Так считает журналист Такер Карлсон. Свою точку зрения он изложил в социальной сети Х.

По его мнению, администрация Соединенных Штатов сделала очень опасный ход, когда дала разрешение ВСУ на нанесение ударов ракетами ATACMS по объектам в глубине России.

«Президент – «хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми», — указал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп якобы назначил Карлсона своим пресс-секретарем. Позже выяснилось, что эти данные являются фейковыми