Украшения и алкоголь на 2 млн рублей похитили из частного дома в Подмосковье

В Подмосковье задержали двух мужчин, которые подозреваются в краже ювелирных изделий, бижутерии и алкогольных напитков из частного дома в Чехове.

Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, сумма ущерба составила свыше двух миллионов рублей. В полицию с заявлением о краже обратился 72-летний хозяин дома. Выяснилось, что злоумышленники проникли в жилище, вскрыв окно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, отметила начальник Управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Ранее сообщалось, что в шоколадных конфетах, переданных в СИЗО подмосковной Коломны, нашли мобильные телефоны.