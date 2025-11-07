«Укусила за ногу и скрылась в волнах»: акула напала на серфера на пляже Гавайев
На гавайском острове Кауаи акула напала на человека, сообщило издание For The Win. Инцидент произошел 5 ноября на пляже Ханалей-Бэй — там хищник атаковал местного жителя, занимавшегося серфингом в районе Пайн-Трис.
В результате нападения серфер получил множественные травмы, однако сумел самостоятельно добраться до берега. Спасательные службы оперативно оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, после чего перевезли его в Медицинский центр Уилкокса.
В целях обеспечения безопасности местные власти приняли решение временно закрыть все пляжи залива Ханалей для плавания и серфинга. Ограничения будут действовать до получения дополнительных распоряжений.
Точный вид и размер акулы, совершившей нападение, пока не установлены. Статистика показывает, что большинство подобных инцидентов в гавайских водах совершают тигровые акулы.
