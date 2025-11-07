Российская туристка подверглась нападению акулы на элитном курорте Мальдив

На Мальдивах произошел тревожный инцидент с участием юной российской туристки. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, 15-летняя девушка была покусана акулой во время занятия снорклингом.

ЧП произошло на острове Тодду, где подросток отдыхала вместе с матерью. Несмотря на предупреждения службы безопасности о правилах поведения в воде, одна из акул-нянек, считающихся относительно безопасными для человека, набросилась на девушку. По данным источника, хищница заглотила руку подростка и нанесла укус.

Обошлось без серьезных последствий для здоровья несовершеннолетней. Медики ограничились перевязкой полученной раны. Отмечается, что нападения акул-нянек на туристов являются большой редкостью, что делает данный случай исключительным.

Ранее сообщалось, что российские туристы привозят лихорадку денге с Мальдив.