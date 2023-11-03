Уличила в непрофессионализме: мясник в Подмосковье пырнул жену за обвинение в неумении точить ножи

Пятидесятилетний Алексей, являющийся мясником Малаховского мясокомбината, пырнул свою жену за то, что она обвинила его в неумении точить ножи. Об этом рассказали в SHOT .

Отмечается, что инцидент произошел в подмосковных Люберцах во время ужина. Мужчина начал выпивать, из-за чего и разгорелся скандал. Обвинения в алкоголизме Алексей стерпел, однако, когда супруга задела его профессионализм, он не выдержал. Мясник взял кухонный нож и вонзил его в живот женщине.

Пострадавшая была экстренно госпитализирована. К счастью, врачам чудом удалось спасти ее. Мужчину задержали, теперь ему грозит до десяти лет колонии.

Ранее житель Подмосковья украл из магазина коньяк и пирожное, а затем вернулся за добавкой.