Житель Подмосковья украл из магазина коньяк и пирожное, а затем вернулся за добавкой

В Егорьевске задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в совершении серии краж из продуктового магазина.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Подмосковью, вора зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как злоумышленник взял со стеллажа супермаркета коньяк и десерт, а затем спешно покинул магазин.

Через некоторое время вор вернулся, выбрал другой алкоголь и опять ушел из магазина, не оплатив покупки.

Любителя бесплатного спиртного задержали на остановке общественного транспорта неподалеку от супермаркета, когда тот распивал украденное.

Подозреваемого передали полицейским.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали двух мужчин, которые дважды устроили дебош в баре Красногорска.