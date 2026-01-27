Улица в красном: ДТП с автобусом полностью парализовало движение в Красногвардейском районе Петербурга

По предварительной информации, автобус после столкновения или потери управления оказался на встречной полосе. По данным, которые предоставила читательница издания «Фонтанка», все пассажиры смогли самостоятельно покинуть салон и не пострадали. На месте также был замечен легковой автомобиль, который, предположительно, мог быть вторым участником аварии. Инцидент привел к полному перекрытию трамвайного движения на данном участке. Как предупреждали водители в местных чатах, образовался значительный затор. Сервис «Яндекс.Карты» в реальном времени отображал, что улица Потапова стала полностью красной из-за пробки, что свидетельствовало о критическом снижении пропускной способности магистрали. Сотрудники ГИБДД и аварийные службы оперативно прибыли на место для ликвидации последствий ДТП, регулирования движения и выяснения всех обстоятельств случившегося.