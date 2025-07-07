«Умер достаточно давно»: в смерти Старовойта нашли загадочную деталь

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт, тело которого обнаружили 7 июля в автомобиле Tesla в Одинцовском районе, мог уйти из жизни более чем за сутки до этого. Такие данные публикует Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Forbes.

По данным Forbes со ссылкой на осведомленный источник, смерть наступила в ночь с 5 на 6 июля. Эта информация косвенно подтверждается заявлением главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, отметившего, что инцидент произошел «достаточно давно».

Следственные органы сейчас работают над установлением точного времени смерти. Эта деталь важна для восстановления хронологии последних часов жизни Старовойта и других деталей.

Ранее стали известны подробности последних часов жизни бывшего министра транспорта Романа Старовойта.