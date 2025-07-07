Стали известны подробности последних часов жизни Старовойта
«112»: после увольнения Старовойт с личным пистолетом поехал в парк Малевича
Фото: [Медиасток.рф]
Телеграм-канал «112» обнародовал информацию о последних моментах жизни Романа Старовойта, бывшего руководителя Министерства транспорта Российской Федерации, после его увольнения.
Согласно сведениям канала, после освобождения от должности Старовойт вернулся в Одинцово, где забрал свой личный пистолет Макарова, а затем направился в парк Малевича, где его нашли мертвым в собственном автомобиле.
В понедельник, 7 июля, стало известно о решении президента России Владимира Путина отправить Романа Старовойта в отставку с поста главы Минтранса. Временно исполняющим обязанности министра транспорта был назначен Андрей Никитин, ранее занимавший должность губернатора Новгородской области.
Ранее в Сети опубликовали фото автомобиля, в котором нашли тело Старовойта.