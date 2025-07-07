Стали известны подробности последних часов жизни Старовойта

Телеграм-канал «112» обнародовал информацию о последних моментах жизни Романа Старовойта, бывшего руководителя Министерства транспорта Российской Федерации, после его увольнения.

Согласно сведениям канала, после освобождения от должности Старовойт вернулся в Одинцово, где забрал свой личный пистолет Макарова, а затем направился в парк Малевича, где его нашли мертвым в собственном автомобиле.

В понедельник, 7 июля, стало известно о решении президента России Владимира Путина отправить Романа Старовойта в отставку с поста главы Минтранса. Временно исполняющим обязанности министра транспорта был назначен Андрей Никитин, ранее занимавший должность губернатора Новгородской области.

Ранее в Сети опубликовали фото автомобиля, в котором нашли тело Старовойта.