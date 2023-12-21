Умеров хочет отправить на фронт сотни тысяч украинцев, живущих за границей

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Bild заявил, что в будущем повестки с требованием явиться на призывные пункты получат все украинские мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, включая тех, кто выехал за границу.

Он подчеркнул, что неявившиеся будут подвергнуты санкциям. Какими именно будут наказания, Умеров не уточнил.

На фоне разговоров о крахе украинского контрнаступления и «тупике» на фронте министр выразил редкий оптимизм. Он сказал, что на сто процентов уверен в том, что уже в следующем году Украина может отвоевать Крым.

При этом Умеров признался в том, что без западной помощи Украине будет трудно, и в очередной раз попросил у Германии дальнобойные ракеты Taurus.