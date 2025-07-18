Уничтожен беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил, что силы ПВО Минобороны сбили следовавший в сторону Москвы беспилотник.

«ПВО Минобороны сбит еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Сообщение об этом было опубликовано в 2:01 мск. Сергей Собянин проинформировал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что ночью 17 июля был сбит БПЛА, направлявшийся в сторону столицы.