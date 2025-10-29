Уничтожен четвертый беспилотник

Собянин: уничтожен один вражеский БПЛА

Безопасность

Фото: [istockphoto.com/Aleksandr Rybalko]

При подлете к Москве был уничтожен один БПЛА, об этом 29 октября в 3:18 по московскому времени в своем официальном телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.», — говорится в сообщении.

Таким образом, известно о четырех беспилотниках, уничтоженных на подлете к Москве ночью 29 октября.

Ранее сообщалось, что силами ПВО на пути к Москве сбит один беспилотник.