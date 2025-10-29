Уничтожен четвертый беспилотник
Собянин: уничтожен один вражеский БПЛА
Фото: [istockphoto.com/Aleksandr Rybalko]
При подлете к Москве был уничтожен один БПЛА, об этом 29 октября в 3:18 по московскому времени в своем официальном телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.», — говорится в сообщении.
Таким образом, известно о четырех беспилотниках, уничтоженных на подлете к Москве ночью 29 октября.
Ранее сообщалось, что силами ПВО на пути к Москве сбит один беспилотник.