Еще два украинских беспилотника уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в Москве. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее число беспилотников, уничтоженных ПВО за вечер среды, 7 мая, достигло 14. Всего с ночи было ликвидировано 23 украинских беспилотника.

ВСУ продолжают устраивать провокации и запугивать мирных граждан России. Удары БПЛА и попытки разрушить инфраструктуру в российских регионах стали привычной террористической стратегией киевского режима.

Министерство обороны РФ регулярно сообщает о работе ПВО и систем радиоэлектронной борьбы, которые уничтожает объекты противника.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал, что Россия может применить «Орешник» в ответ на провокации Киева.