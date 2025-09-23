Уничтожить улики, сжечь тело: в США полицейские нашли план преступления и поймали убийцу

В американском штате Кентукки правоохранительные органы задержали Дэниела Кирни, подозреваемого в жестоком убийстве своего соседа Дэмиона Пула и их общих собак. Об этом сообщает телеканал Fox 56.

Кирни и Пул проживали в одном доме. Поводом для начала расследования стало обращение матери Пула, которая 9 сентября сообщила в полицию о продолжительном отсутствии связи с сыном. Спустя три дня, 12 сентября, полицейские прибыли по указанному адресу, где обнаружили тело погибшего. Жертва получила огнестрельное ранение в голову, ее ноги были связаны, а само тело было накрыто одеялами. На месте преступления подозреваемый обнаружен не был.

В ходе осмотра помещения полиция выявила останки двух собак, а также окровавленные постельные принадлежности и предметы одежды. Неподалеку от входной двери лежала винтовка. Основные подозрения сразу пали на Кирни. Правоохранители провели обыск в его передвижном доме, расположенном поблизости, где был обнаружен детальный план, составленный мужчиной, в котором он излагал схему «идеального преступления». В тот же день подозреваемый был задержан.

Согласно изъятому документу, Кирни намеревался провести тщательную уборку, уничтожить все улики, обработать место преступления, избавиться от тела жертвы, а затем сжечь оставшиеся следы и рассеять пепел за пределами штата.

Опрошенные соседи охарактеризовали задержанного как агрессивного, вспыльчивого и жестокого человека. По их словам, между мужчинами регулярно возникали конфликты, доходившие до драк, а иногда местные жители даже слышали из дома звуки выстрелов. На вопросы о местонахождении Пула Кирни ранее заявлял, что тот уехал в другой штат.

Ранее сообщалось о том, что кабан протаранил стеклянную дверь в доме пожилого американца.