Подмосковье присоединилось к уникальному федеральному проекту «ЮИД в движении. Россия — моя страна», который направлен на изучение детьми и их родителями национальной культуры и достижений российского общества, а также получение необходимых навыков и знаний по безопасности дорожного движения.

Проект стартовал в Химках. На открытие были приглашены отряды юных инспекторов движения (ЮИД), школьники, педагоги и волонтеры. Они раздали участникам мероприятия световозвращающие жилеты и лифлеты с маршрутом экскурсии, а также провели инструктаж о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах.

После этого участники вместе с экскурсоводом отправились в культурно-познавательное путешествие по Химкам. Они посетили исторические места города, в том числе центральную площадь, Богоявленский храм и арку «Царское шоссе».

Фото: [ пресс-служба Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения ЮИД в Московской области ]

Как отметила гендиректор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» и председатель регионального отделения Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения ЮИД в Подмосковье Ирина Скалябина, во время экскурсии на самокатах и велосипедах дети одновременно получают знания ПДД и изучают достопримечательности родного города.

В сентябре в Химках пройдет пятнадцать таких экскурсий. Участвовать в них может любой желающий. Узнать более подробную информацию о проекте и заполнить заявку на участие можно по ссылке.

Фото: [ пресс-служба Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения ЮИД в Московской области ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье открылось движение по автодороге «Осташковское шоссе — деревня Ульянково».