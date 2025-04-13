Упавший в Гудзон вертолет ремонтировали в сентябре

У вертолета, который упал в реку Гудзон в США, в сентябре выявили техническую неисправность. Его отправили на ремонт. Об этом со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщает New York Post.

Трагедия произошла в четверг. Вертолет развалился в воздухе и упал в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена.

На борту вертолета находилось шесть человек, все они погибли, в том числе семья туристов из Испании.

Позднее газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что в результате крушения погибла семья главы испанского филиала Siemens Агустина Эскобара.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пришел в ужас от кадров падения вертолета в Гудзон.