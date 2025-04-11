Трамп пришел в ужас от кадров падения вертолета в Гудзон

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поделился в социальной сети Truth Social своим мнением о шокирующем инциденте с вертолетом, который упал в реку Гудзон. По его словам, это происшествие вызвало у него чувство глубокой грусти.

Момент падения вертолета был зафиксирован на видео. На записи видно, как воздушное судно, перевернувшись в воздухе, погружается в воду. На других кадрах заметно, что винтокрылая машина начала разрушаться еще в воздухе: лопасти несущего винта отделились от корпуса.

«Страшное крушение вертолета на реке Гудзон… Кадры аварии ужасающие. Да благословит Господь родных и близких погибших», — написал Трамп.

Напомним, телеканал CBS News передал информацию о том, что в Соединенных Штатах Америки вертолет упал в реку Гудзон неподалеку от города Джерси-Сити, который находится напротив Нью-Йорка. Это случилось примерно в 15:15 по местному времени в четверг, 10 апреля.

На борту в момент крушения вертолета, по предварительным данным, находились пять человек, включая детей.

Ранее сообщалось, что в Сеть выложили последнее фото погибшей над Гудзоном семьи главы Siemens перед вылетом.