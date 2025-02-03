Управляющие московским ЖК, где произошло ЧП, воздержались от комментариев

Управляющая организация, отвечающая за жилой комплекс «Алые паруса», в беседе с РИА Новости отказалась комментировать инцидент со взрывом на его территории.

По предварительным данным, в результате взрыва неустановленного устройства в холле многоквартирного дома на северо-западе Москвы один человек погиб, а четверо получили травмы, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Среди пострадавших оказалась 44-летняя бизнесвумен Карселадзе, которая живет в этом здании. Она занимается грузоперевозками и розничной торговлей. Как сообщил телеграм-канал SHOT, у нее открытая рана на шее и перелом правой ноги, ее доставили в больницу.

Также известно, что у пострадавшей была собака породы французский бульдог, но ее местонахождение в данный момент не установлено. Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что взрыв в ЖК «Алые паруса» был покушением на главу Федерации бокса ДНР Саркисяна.