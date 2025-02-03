СМИ: взрыв в ЖК «Алые паруса» был покушением на главу Федерации бокса ДНР Саркисяна

Согласно предварительной информации, среди пострадавших в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве 46-летний Армен Саркисян, который занимает пост президента Федерации бокса ДНР и является основателем батальона «АрБат», сообщило издание «Коммерсантъ».

Известно, что взрыв произошел в тот момент, когда Армен Саркисян находился в подъезде ЖК вместе с охранниками. По словам источников, он был госпитализирован в тяжелом состоянии и сейчас находится в реанимации, один из его охранников погиб.

«АрБат» представляет собой специализированный отряд штурмовиков, под командованием Айка Гаспаряна, известного под позывным «Абрек», как отмечал RT.

В результате инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 (убийство и покушение на убийство двух и более лиц). Если будет обнаружен украинский след, дело может быть переквалифицировано на статью 205 (терроризм) УК.

Правоохранительные органы сообщили ТАСС, что причиной взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», расположенном на северо-западе Москвы, являлось покушение на убийство.

Ранее Саркисян был объявлен в международный розыск на территории Украины, где ранее имел гражданство. 4 декабря ему были предъявлены обвинения на Украине, в частности, за участие в незаконных вооруженных формированиях, которые ведут боевые действия против ВСУ. Он также занимался подготовкой российских бойцов в Горловке.

Ранее сообщалось, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратился в Конгресс США и ООН после данных о планах покушения на Путина.