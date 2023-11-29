Ураган в Стамбуле унес жизнь одного человека

Из-за урагана в Стамбуле погиб один человек, сообщила в среду, 29 ноября, администрация города. Сильные порывы ветра и шторм обрушились на турецкую провинцию, в результате чего в ней зафиксированы несколько подтоплений.

В Стамбуле объявлен «желтый» уровень угрозы из-за сильных порывов ветра – его скорость достигает до 80 км в час. Также экстренные службы предупредили об угрозе падения на улицах деревьев.

«По состоянию на 13.00 среды по местному времени (совпадает с московским временем) зафиксированы в общей сложности 148 инцидентов, в том числе 9 подтоплений, 27 случаев, когда ветер сорвал крыши, 43 дерева вырваны с корнем», – говорится в пресс-релизе руководства региона.

Также отмечается, что два стамбульских аэропорта работают в обычном режиме. Из-за урагана были отменены рейсы паромов, в том числе из Стамбула в Бурсу.

Ночью в районе Кягытхане упавший столб ранил мужчину. Он был доставлен в больницу, однако из-за полученных травм скончался.

Кроме того, ночью на мель из-за шторма сел нефтяной танкер у района Зейтинбурну. Экипаж судна был эвакуирован. В районе Эйюпсултан произошел оползень. Людей, которые находились в эпицентре ЧП, также эвакуировали.