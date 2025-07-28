Уральский суд отказал в досрочном освобождении убийце полицейского

В Свердловской области суд вынес решение об отказе в условно-досрочном освобождении мужчине, которого признали виновным в убийстве сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщила «Лента.ру».

Летом 2013 года мужчина вместе с приятелем ради развлечения напал на двух парней. Пострадавшие были жестоко избиты, по ним также стреляли из пневматического пистолета, чтобы запугать их. После этого одного из избитых вывезли в лес в багажнике машины, и уже там произошло убийство. Оба пострадавших оказались сотрудниками полиции. Через год один из убийц был признан судом виновным по трем статьям Уголовного кодекса, ему дали 15 лет колонии строгого режима.

Уже в 2022 году остаток наказания осужденному заменили принудительными работами. В 2025 году он подал ходатайство об УДО. Это прошение отклонили. Апелляции на такое решение также оставлены без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что сразу пять человек получили наказание за то, что хотели устроить теракт в Московской области. Они хотели поджечь военную технику воинской части в Балашихе. За это злоумышленников осудили на длительные сроки лишения свободы. Легче всего отделался единственный несовершеннолетний в преступной группе, ему дали четыре года колонии.