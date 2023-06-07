Уровень воды в Новой Каховке после атаки на ГЭС начал спадать

В Херсонской области в Новой Каховке снизился уровень воды. Ее резкий подъем случился из-за разрушения конструкций Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сегодня утром написала администрация Новокаховского городского округа в своих социальных сетях.

Администрация пишет, что на ранее затопленных улицах снизился уровень воды. Напомним, ночью 6 июня была произведена атака на Каховскую ГЭС. В результате взрывов пострадала дамба, ее разрушения привели к затоплению улиц в населенных пунктах. Под водой оказались парк, турбаза, жилые дома, а также гаражи местных жителей.



В результате атаки сильный урон нанесен опоре плотины, из-за этих повреждений и начало затапливать города. Официальные представители Москвы и Киева сообщают, что ГЭС не подлежит восстановлению.