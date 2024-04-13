Уровень воды в Оке в черте Рязани снизился более чем на 10 см за сутки

По информации Гидрометцентра Рязани, за прошедшие сутки уровень воды в реке Оке в черте Рязани уменьшился более чем на 10 см и на данный момент составляет 581 см относительно нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщает 7info .

Добавляется, что при этом в районе села Старая Рязань уровень воды в Оке увеличился на семь сантиметров и составил 650 см, в районе Касимова – поднялся на 20 см и составляет 555 см.

Отмечается, что также вчера в Путятинском районе из-за спада уровня воды в реке Паре произошло освобождение от воды низководного моста вблизи населенного пункта Летники.

Ранее сообщалось, что уровень реки Урал в затопленном Орске Оренбургской области в начале недели впервые упал — почти на 10 см и составил 963 см.