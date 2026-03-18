Уровень воды в реках Рязанской области начал расти

Весна в Рязанской области набирает обороты, и региональное управление МЧС внимательно следит за поведением рек. По последним данным гидрологов на 17 марта, большая часть водоемов демонстрирует пусть небольшой, но стабильный подъем уровня воды. Об этом сообщает издание 7info.

В областном центре Ока за сутки прибавила 10 сантиметров и сейчас стоит на отметке 30 сантиметров выше нуля по местному гидропосту. Чуть активнее движется вода в районе Старой Рязани — там плюс семь сантиметров и уже 128 сантиметров сверх нормы. В Касимове картина схожая: плюс четыре сантиметра, уровень достиг 132 сантиметров выше нулевой отметки.

На Мокше в Кадоме вода продолжает прибывать, хоть и медленно — за сутки плюс два сантиметра, сейчас река выше нуля на 204 сантиметра. А вот в реке Проня у Быкова произошла обратная динамика: уровень резко упал на 41 сантиметр, остановившись на отметке 189 сантиметров выше нуля.

Спокойнее всего обстановка на Ранове у села Троица: вода застыла на отметке 305 сантиметров, без изменений. В то же время река Верда у Скопина потихоньку прибывает — плюс два сантиметра за день до уровня в 143 сантиметра выше нормы.

Пока все показатели далеки от критических, но спасатели продолжают мониторинг: паводок только начинается, и погода может внести свои коррективы.

