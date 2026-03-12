В Рязанской области готовятся к разливу Оки до семи метров

В Рязанской области запахло весной, а вместе с ней — и большой водой. Регион готовится к возможному разливу Оки: по прогнозам, уровень реки может подняться до семи метров, что грозит отрезать от большой земли 13 населенных пунктов. В зоне риска — почти три тысячи человек, и основная часть из них живет в селах Заокское и Коростово. Спасатели уже прикидывают, что главной переправой на это время станет участок у села Шумашь. Об этом сообщает издание 7info.

Чтобы встретить стихию во всеоружии, 11 и 12 марта на территории области развернулись командно-штабные учения. В них задействованы все структуры — от местных властей до спасателей МЧС. Первый зампред правительства Денис Боков пояснил: главное не просто предсказать паводок, а отрепетировать каждый шаг — от оповещения людей до возможной эвакуации и введения режима ЧС. Слаженность действий в таких условиях становится вопросом жизни и комфорта тысяч людей.

Учения разбили на этапы. В первый день отрабатывали теорию: моделировали обстановку, проверяли, как быстро чиновники и спасатели реагируют на угрозу и доносят информацию до населения. Особый упор сделали на эвакуацию — как быстро вывезти людей и где их разместить. На полигоне показали и технику, которая пойдет в дело, если вода все-таки подступит: плавающие транспортеры и вездеходы, которым любая грязь нипочем.

Когда Ока начнет выходить из берегов, рязанские службы должны будут действовать как единый механизм, без суеты и промедления. И судя по тому, с какой серьезностью здесь подходят к маневрам, шансов у паводка застать врасплох остается все меньше.

Ранее в МЧС назвали число населенных пунктов, которые оказались в зоне риска подтопления из-за половодья в Подмосковье.