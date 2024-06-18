Уроженец Таджикистана в Раменском обвиняется в экстремизме

В Раменском уроженец Таджикистана обвиняется в экстремизме, передает ГСУ СКР по Подмосковью. Мужчина высказывал призывы экстремистской направленности по национальному признаку.

По информации ведомства, проводилось расследование дела об организации нелегальной миграции на территории садового некоммерческого товарищества «Владимировка». Выяснилось, что один из землевладельцев во время ссоры с соседями озвучивал призывы экстремистской направленности.

Как показала экспертиза, в словах мужчины определяются признаки возбуждения ненависти и вражды, угрозы совершения насильственных действий в отношении русских.

В ходе расследования также установят, законно ли мужчина получил российское гражданство.