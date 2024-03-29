Уроженца Дагестана приговорили к пяти годам колонии за покушение на сбыт наркотиков в Балашихе

Безопасность

Фото: [Unsplash.com / Tingey Injury Law Firm]

Уроженца Республики Дагестан приговорили к пяти годам колонии за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, подсудимый вместе с сообщниками изъял из тайника-закладки шесть пакетов с мефедроном. Наркотики он держал в квартире в Балашихе, чтобы в дальнейшем сбыть их.

Довести замысел до конца мужчине не удалось. Его деятельность пресекли в ноябре прошлого года. Из незаконного оборота было изъято свыше трех килограммов запрещенного вещества.

Городской суд Балашихи вынес мужчине обвинительный приговор. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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