Ущерб от теракта в жилом комплексе «Алые паруса» оценили в 8 млн руб.

Московскому жилому комплексу «Алые паруса» взрывом, при котором погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, нанесен ущерб в размере 8 млн руб. Такие данные привело РИА Новости.

Издание сослалось на некий информированный источник.

«Ущерб после взрыва составляет порядка 8 миллионов рублей», — указал он журналистам.

В здании ЖК сработало взрывное устройство, которое было заложено в лифтовом холле. В результате погибло два человека, еще трое получили ранения. По имеющимся сведениям, подрыв мог быть совершен смертником.

Ранее сообщалось, что суд в Москве отправил в СИЗО Игната Кузина, подорвавшего генерала Москалика в Балашихе. Злоумышленника обвиняют сразу по трем статьям УК РФ, среди которых теракт, незаконный оборот взрывных устройств и незаконное изготовление взрывчатых веществ.