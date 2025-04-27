Суд избрал меру пресечения обвиняемому в подрыве генерала Москалика

Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, проходящего по делу об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в Балашихе Московской области.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое просило об аресте Игната Кузина. 42-летнего мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Мужчина обвинили в совершении теракта, в результате которого умер Ярослав Москалик.

При этом, как уточняет РИА Новости, Кузина обвиняют сразу по трем статьям УК РФ, среди которых: теракт, незаконный оборот взрывных устройств и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Напомним, на Москалик погиб при взрыве машины в одном из дворов Балашихи. Он являлся целью украинских спецслужб. Сам обвиняемый также признал, что был завербован: за совершение взрыва ему обещали 18 тысяч долларов.

Ранее стало известно, где похоронят генерал-лейтенанта, подорванного на СВУ в Балашихе.