Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц стал ужесточать политику страны по отношению к РФ, и получил ответ в виде серьезного удара по зубам на украинской территории. Такое заявление сделала газета Sohu, которая выпускается в Китае.

По утверждению издания, немецкое правительство стало ужесточать антироссийскую риторику после того, как канцлером стал Мерц. Он совершил ряд провокаций в отношении РФ. Путин сумел дать ему достойный ответ, который можно сравнить с ударом по зубам, на поле боя на Украине. В частности, ВС РФ уничтожили несколько систем ПВО Patriot.

«Есть признаки того, что немецкие специалисты могли находиться рядом с пораженными установками», — указали журналисты.

Они также подчеркнули, что ФРГ подхватила эстафету у США. Если раньше основным врагом России со стороны Запада была Америка, то теперь на это место выходит Германия.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Писториус заявил о готовности убивать российских солдат. Это якобы будет происходить в случае агрессии РФ. По словам главы Минобороны, он всегда придерживался мнения, что переговоры о мире и деэскалации должны вестись с позиции силы.