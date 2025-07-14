В случае агрессии России против государства — члена НАТО, вооруженные силы Германии будут готовы «убивать российских солдат», сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус изданию Financial Times.

По словам главы Минобороны, он всегда придерживался мнения, что переговоры о мире и деэскалации должны вестись с позиции силы.

Он пояснил, что это необходимо не для запугивания, а для демонстрации готовности к мирному сосуществованию, подчеркивая, что Германия не является слабой и способна защитить себя.

Министр отметил, что ранее восточный фланг защищали Великобритания, США и Франция, а сейчас эту роль играют Литва, страны Балтии и Польша, и Германия должна внести свой вклад в оборону.

Писториус заявил о готовности Германии к ответным действиям в случае провала сдерживания и нападения России. Он рекомендовал посетить Вильнюс и пообщаться с представителями немецкой бригады, выразив уверенность в их профессионализме.

Ранее сообщалось, что Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с РФ.