Установление всех обстоятельств пожара в многоэтажке Подольска находится на контроле прокуратуры

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех обстоятельств возгорания, которое произошло одиннадцатого июля в многоквартирном жилом доме в Подольске.

Согласно информации ведомства, возгорание произошло в дневные часы на девятом этаже многоэтажки, расположенной на улице Веллинга. Жильцов эвакуировали, ликвидация пожара продолжается.

Городская прокуратура Подольска держит на контроле выяснение причин случившегося, законность строительства объектов на последнем этаже здания, а также соблюдение прав жильцов.