Utair назвала фейком видео с опасной посадкой самолета на недостроенной ВПП

Авиакомпания Utair не подтвердила информацию, что пассажирский самолет едва не приземлился на закрытую взлетно-посадочную полосу в Грозном, пишет РИА Новости.

Ряд каналов и СМИ сообщили, что самолет Utair из Турции едва не коснулся земли на закрытой взлетно-посадочной полосы, набрал высоту и перенаправился на второй круг. В сети сообщали, что ситуация могла кончиться трагедией.

«В сети распространяется фейк, что в аэропорту Грозный (Северный) им. А.А. Кадырова Boeing 737 (RA-73089) авиакомпании Utair якобы едва не сел на строящуюся ВПП. Информация не соответствует действительности. Самолет, сегодня выполнявший рейс Анталья-Грозный, произвел штатную посадку без ухода на второй круг», — говорится в сообщении.

Более того, видео с посадкой оказалось старым. Его сняли в этом году во время ухода пилотов на второй круг из-за сдвига ветра, а не из-за ошибки в координатах.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет в последний момент избежал катастрофы в Чечне.