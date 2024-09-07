Пассажирский самолет в последний момент избежал катастрофы в Чечне

Рейс компании Utair маршрута Анталья — Грозный пытался сесть на недостроенную взлетно-посадочную полосу, где ведутся активные работы. Пилоты вырулили в последний момент, пишет канал 112.

Пилоты случайно направили пассажирский самолет на недостроенную ВПП в Чечне. На опубликованных роликах видно, как судно быстро снижается на практически пустынное место, где стоят машины и строительные краны. К счастью, транспорт ничего не задел и даже вырулил в последний момент, набрав высоту.

Экипаж направил пассажирское судно на второй круг, а затем на нужную посадочную полосу в аэропорту. Никто не пострадал. Полагают, что при приземлении на пустырь все могло кончится и трагедией.

Ранее сообщалось, что российские туристы застряли в аэропорту Внуково без еды и воды.