По информации «МК», все случилось в квартире жилого дома на Бескудниковском бульваре. Ночью у москвича резко поднялась температура, самочувствие ухудшилось. Утром он оформил электронный больничный, однако днем, предположительно желая облегчить состояние, лег в наполненную ванну. В какой-то момент молодой человек потерял сознание и ушел под воду. Тело обнаружили вернувшиеся домой родственники, которые сразу вызвали скорую, но спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, спровоцированная резким перепадом температур и высокой нагрузкой на организм, ослабленный инфекцией. Медики напоминают: при температуре тела выше 38 градусов горячие ванны категорически противопоказаны — они создают критическую нагрузку на сердечно-сосудистую систему и могут привести к потере сознания.