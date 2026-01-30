Утром в «Ямайке» произошло ЧП: тело мужчины нашли на крыше разбитого автомобиля

Трагедия произошла утром в центре Саратова. По предварительной информации, мужчина погиб, упав с верхних этажей жилого дома на припаркованный автомобиль, пишет « Взгляд-инфо ».

Инцидент случился в жилом комплексе «Ямайка» на улице Вольской. Как сообщают очевидцы, тело гражданина упало прямо на крышу китайского кроссовера Jetour, припаркованного у дома.

Прибывшие на место медики констатировали смерть. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что смерть мужчины наступила до приезда бригады скорой помощи.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.