Увеличилось число пострадавших и погибших в ДТП с автобусом в Курской области

Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил об увеличении количества жертв и пострадавших в аварии с автобусом, произошедшей 14 мая под Железногорском.

ДТП случилось недалеко от села Михайловка. Три транспорта, включая рейсовый автобус, столкнулись на трассе. Это привело к множеству пострадавших. По обновленным данным, травмы разной степени тяжести получил 21 человек. Из них скончалась женщина, состояние которой было тяжелым. Также погибли двое водителей легковушек, участвующих в аварии.

Погибшей оказалась 37-летняя женщина. Хинштейн выразил соболезнования семье жертвы.

Врио главы региона отметил, что 15 человек остаются в больнице, остальные получили помощь на месте и были отправлены домой.

Ранее сообщалось подробнее об этом тройном ДТП в Курской области.