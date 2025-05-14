Увеличилось число пострадавших и погибших в ДТП с автобусом в Курской области
Число пострадавших в ДТП в Курской области превысило 20 человек, еще один погиб
Фото: [t.me/Hinshtein]
Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил об увеличении количества жертв и пострадавших в аварии с автобусом, произошедшей 14 мая под Железногорском.
ДТП случилось недалеко от села Михайловка. Три транспорта, включая рейсовый автобус, столкнулись на трассе. Это привело к множеству пострадавших. По обновленным данным, травмы разной степени тяжести получил 21 человек. Из них скончалась женщина, состояние которой было тяжелым. Также погибли двое водителей легковушек, участвующих в аварии.
Погибшей оказалась 37-летняя женщина. Хинштейн выразил соболезнования семье жертвы.
Врио главы региона отметил, что 15 человек остаются в больнице, остальные получили помощь на месте и были отправлены домой.
Ранее сообщалось подробнее об этом тройном ДТП в Курской области.