В Курской области перевернулся автобус: люди массово пострадали, есть погибшие

В Курской области произошло тройное ДТП со множеством пострадавших и двумя погибшими. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-канал врио губернатора региона Александра Хинштейна.

Авария произошла в районе 15.00 по местному времени. По предварительной версии, рейсовый автобус «ЛиАЗ», маршрута Железногорск-дачи Жуковец, столкнулся на трассе с Hyundai Solaris и Toyota RAV4. Все транспорты разбросало в разные стороны, автобус перевернулся и улетел в кювет.

Хинштейн сообщил, что двое водителей легковых автомобилей погибли. Также пострадали 17 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

«Для организации и координации работы на место мной направлена врио министра здравоохранения Курской области Екатерина Письменная. Все пострадавшие направляются в Железногорскую и Курскую областную больницы», — отметил Хинштейн.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Алтайском крае.