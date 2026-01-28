Увидел бывшую в такси и достал нож: история о преступлении, которое привело на скамью подсудимых

В Волгоградской области завершилось судебное разбирательство по резонансному делу о нападении на таксиста. Как сообщает региональная прокуратура, 53-летний местный житель был приговорён к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима за нанесение ножевых ранений водителю.

Инцидент произошёл, когда обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел в проезжавшем автомобиле такси свою бывшую супругу. Охваченный ревностью, мужчина заподозрил водителя в личных отношениях с женщиной. В порыве ярости он напал на таксиста и нанёс ему два удара ножом в область груди.

Потерпевший, несмотря на полученные ранения, смог оказать сопротивление и вырваться из рук нападавшего. Ему была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. Злоумышленника вскоре задержали правоохранительные органы, и в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия фигурант не признал своей вины. Однако суд, рассмотрев все доказательства, вынес обвинительный приговор, назначив мужчине реальный срок заключения.