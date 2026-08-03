Из Санкт-Петербурга в Оренбург: детали громкого трансфера полузащитника «Зенита»
«Оренбург» объявил о трансфере воспитанника «Зенита» Дмитрия Васильева
Пресс-служба петербургского «Зенита» сообщила о переходе 22-летнего полузащитника Дмитрия Васильева в «Оренбург». Опорный хавбек, имеющий опыт выступлений за уральский клуб на правах аренды, продолжит карьеру в команде Российской Премьер-Лиги, пишет РБК.
Главное о трансфере и карьере игрока
- Детали перехода: Сине-бело-голубые достигли договоренности с «Оренбургом» о трансфере воспитанника клуба. Условия сделки и длительность соглашения стороны официально не разглашают.
- Опыт в «Оренбурге» и «Сочи»: В 2022 году Васильев уже выступал за «Оренбург» на правах аренды (провел 5 матчей). Прошлый сезон хавбек провел в арендном соглашении с «Сочи», сыграв 30 матчей, забив 3 гола и отдав 1 результативную передачу.
- Достижения в «Зените»: За основной состав петербуржцев полузащитник отыграл 25 встреч, отметившись двумя забитыми мячами. В составе «Зенита» Васильев становился чемпионом России, выигрывал Кубок и дважды поднимал над головой Суперкубок страны.