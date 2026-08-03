Черная метка для высшей школы: какие вузы оказались в списке нарушителей Рособрнадзора
Рособрнадзор вынес предостережения 19 российским вузам
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 19 высшим учебным заведениям страны. Ведомство призвало руководство организаций принять исчерпывающие меры по обеспечению соблюдения законодательства в рамках федерального государственного контроля в сфере образования, пишет KP.RU.
Какие вузы попали под контроль ведомства
- Крупные государственные университеты: В число предупрежденных организаций вошли Российский университет транспорта (МИИТ), Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) и Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С. М. Кирова (СПбГЛТУ).
- Частный и региональный сектор: Помимо ведущих государственных вузов, предостережения получили коммерческие институты, а также ряд региональных высших учебных заведений.
- Суть мер: Предостережение является профилактической мерой надзорных органов, направленной на предотвращение возможных нарушений лицензионных требований, стандартов обучения и прав студентов без применения штрафных санкций.