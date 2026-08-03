Узник цифрового века: почему электрокроссовер Zeekr заблокировал своего владельца на границе

Происшествие на границе: Автомобиль туриста из Китая при въезде в Казахстан перешел в защитный режим: отключилась навигация, заблокировались сервоприводы, бардачок с документами и лючок бензобака. На получении кода авторизации ушло более 30 часов.

Причина блокировки: Защитный алгоритм Zeekr отслеживает геолокацию и продолжительное пребывание машины за пределами страны покупки. Механизм предназначен для борьбы с нелегальным экспортом и кражами.

Реакция бренда: После резонанса в СМИ компания Zeekr пообещала пересмотреть алгоритмы защиты и упростить разблокировку функции через мобильное приложение, чтобы не создавать проблем автотуристам.