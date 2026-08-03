Узник цифрового века: почему электрокроссовер Zeekr заблокировал своего владельца на границе
«Автовзгляд»: Zeekr 9X заблокировал сам себя при пересечении границы
Прецедент с китайским электрокроссовером Zeekr 9X, заблокировавшим ключевые функции при пересечении границы с Казахстаном, обострил дискуссию о контроле автопроизводителей над техникой. «Умные» системы безопасности, созданные для защиты от угона и серого импорта, все чаще приводят к ситуации, когда законный собственник теряет полный доступ к собственному автомобилю, пишет Автовзгляд.
Индикаторы контроля, детали инцидента и позиция автопроизводителя
- Происшествие на границе: Автомобиль туриста из Китая при въезде в Казахстан перешел в защитный режим: отключилась навигация, заблокировались сервоприводы, бардачок с документами и лючок бензобака. На получении кода авторизации ушло более 30 часов.
- Причина блокировки: Защитный алгоритм Zeekr отслеживает геолокацию и продолжительное пребывание машины за пределами страны покупки. Механизм предназначен для борьбы с нелегальным экспортом и кражами.
- Реакция бренда: После резонанса в СМИ компания Zeekr пообещала пересмотреть алгоритмы защиты и упростить разблокировку функции через мобильное приложение, чтобы не создавать проблем автотуристам.
- Проблема права собственности: Эксперты «Автовзгляда» отмечают, что с развитием софтверно-определяемых автомобилей (SDV) владение машиной становится условным, а зависимость от сервисов бренда и наличия связи превращает авто в «кирпич» без внешнего физического вмешательства.