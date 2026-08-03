«Это вам не Лерчек»: Отар Кушанашвили сравнил онкобольную Чекалину с Кейт Миддлтон

Журналист Отар Кушанашвили, который сам борется с онкологическим заболеванием, вновь резко высказался о блогере Валерии Чекалиной, болеет известной как Лерчек, пишет Super.

Поводом для колкого комментария стало благотворительное достижение принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. В конце июня она за 24 часа покорила три самые высокие горы Великобритании — Бен-Невис, Скофелл-Пайк и Сноудон. Восхождение было частью акции в поддержку людей, столкнувшихся с онкологией. Поступок Миддлтон произвел на Кушанашвили сильное впечатление.

«Вот это очень важно. Это вам не Лерчек. Восхищаюсь», — написал журналист.

Эти слова прозвучали особенно остро, учитывая, что сам журналист уже несколько месяцев проходит лечение от рака. Ранее Кушанашвили уже критиковал Лерчек и сообщал, что ее команда намерена подать на него в суд. Позже представители блогерши опровергли эту информацию.

Чекалина тоже борется с онкологией — у нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. Накануне суд признал ее виновной в выводе крупной суммы за границу и неуплату налогов, приговорив к пяти годами условно.

Ранее адвокат бывшего мужа Валерии Чекалиной рассказал о его состоянии в СИЗО.