Уже более четырех тысяч человек прошли подготовку в пункте отбора контрактников в Балашихе

Свыше четырех тысяч человек прошли через Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Напоминаем, что этот пункт начал работу в Балашихе в апреле этого года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Сюда приглашаем тех, кто готов защищать нашу страну и внести вклад в победу, кто хочет заключить контракт и отправиться в зону проведения специальной военной операции. Каждый желающий может обратиться в этот пункт», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В процедуру отбора входят три этапа. Первый — медкомиссия, на которой определяют годность по здоровью. Второй — собеседование, где уже определяют профессиональную годность, задают вопросы об опыте службы, проверяют психологию человека. Особенно приветствуются те, у кого есть опыт службы, в том числе срочники и бывшие контрактники. Если медики дали «добро», проверка в министерстве обороны и ФСБ пройдена, подписывается контракт. Весь процесс занимает минимум три дня.

Желающих освоить военную специальность по контракту много. Здесь находятся новобранцы разных возрастов и профессий. Пока добровольцы ждут результатов, они зря времени не теряют. Их обучают азам военной науки: тактической медицине, саперному делу, огневой подготовке из разных видов оружия.

Все подробности, касающиеся службы и не только, можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.