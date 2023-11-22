Уже более шести тысяч контрактников подготовлено в пункте отбора в Балашихе

Жители Подмосковья и других регионов продолжают прибывать в Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту, где созданы удобные условия для будущих военнослужащих.

Напоминаем, что для кандидатов здесь организовано обучение боевым навыкам, они получают всю необходимую экипировку. В комплексе организовано трехразовое питание и комфортные бытовые условия.

Пункт работает с апреля 2023 года, и за это время там проделана огромная работа. Специалисты, инструкторы прошли насыщенный путь — сформировали и подготовили более 6 тысяч контрактников, которые сегодня уже проходят службу в зоне специальной военной операции.

Этот центр является уникальным и на данный момент единственным в России. Здесь можно оформить документы, пройти медицинскую комиссию, заключить контракт и получить ответы на все вопросы. Быстро, удобно, а главное — все в одном месте.

В балашихинском центре, работу которого курирует губернатор Московской области Андрей Воробьев, могут находиться до 500 человек в течение 3-5 дней, а далее их направляют в воинские подразделения. В подготовке военнослужащих принимают участие командиры и ветераны дивизии им. Дзержинского.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.