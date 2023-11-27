Уже пятое за время непогоды судно выскочило на мель возле берегов Турции

ЧП случилось у берегов провинции Артвин, которая расположена у границы с Грузией. Кораблекрушение произошло из-за бушующего в Черном море шторма. О ЧП рассказали РИА Новости со ссылкой на данные турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Около 10.00 по местному времени получено сообщение о севшем на мель у Хопы в провинции Артвин сухогрузе Esenyalı», - привели журналисты сообщение данного ведомства.

«Esenyalı» вышел из грузинского порта Поти под флагом Палау. Сейчас идет операция по спасению экипажа данного судна. Это уже второе за сегодняшний день и пятое за последние 8 дней кораблекрушение у турецких берегов. Сегодня рано утром у провинции Кастамону выскочил на мель сухогруз Vamos. До этого три судна получили необратимые повреждения из-за разыгравшегося шторма. Два из них затонули, семь членов экипажа с одного их сухогрузов до сих пор числятся пропавшими без вести.