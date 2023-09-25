Уже порядка 2900 граждан состоят в народных дружинах в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Главного управления региональной безопасности МО]
Жители Подмосковья могут стать народными дружинниками, достаточно всего лишь обратиться в администрацию по месту жительства, либо в одну из существующих народных дружин. Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.
Важно отметить, что члены народных дружин проходят необходимую подготовку. Помимо этого, дружинники также готовятся к ситуациям, когда может потребоваться применить физическую силу или оказать первую помощь.
На сегодняшний день в регионе действуют 89 народных дружин, в которых состоит порядка 2896 граждан. Стать народным дружинником может любой гражданин РФ старше 18 лет, у которого нет судимостей или уголовного преследования, психических расстройств, наркотической или алкогольной зависимости.
«С начала года на территории Подмосковья правоохранительные органы при участии дружинников выявили 12 преступлений уголовной направленности и 503 административных правонарушения, задержали 406 правонарушителей», - уточнили в ведомстве.