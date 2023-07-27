Уже сорок железнодорожных станций Подмосковья оборудованы видеокамерами

Переходы на сорока железнодорожных станциях оборудованы камерами, фиксирующими нарушения правил перехода через ж/д пути. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

Напоминаем, установку камер начали в конце лета прошлого года. Так, с начала года транспортная полиция выписала более 4,7 тысячи штрафов за переход путей в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора.

Глава ведомства Алексей Гержик рассказал, что установленные камеры помогли снизить число смертельных случаев на железной дороге почти на тридцать процентов. Планируется продолжить работу и установить такие камеры еще на двадцати станциях региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что безопасность жителей является абсолютным приоритетом для правительства региона.