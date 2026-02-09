В 190 км от Петропавловска: на Камчатке произошло землетрясение с очагом на глубине 6 км

У побережья Камчатки в понедельник, 9 февраля, было зарегистрировано сильное землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков составила 5,3.

Сейсмическое событие произошло в 17:09 по местному времени (08:09 мск). Эпицентр располагался в акватории, примерно в 190 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на относительно небольшой глубине — около 6 километров, что могло усилить ощущаемую силу толчков в прибрежных районах.

На данный момент информация о возможных разрушениях, пострадавших или ущербе от стихии не поступала. Подобная сейсмическая активность является характерным явлением для Камчатского региона, который входит в Тихоокеанское огненное кольцо.